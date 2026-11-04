Samsun'da silahla ateş görüntüsü sonrası silah sahibi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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Samsun'da silahla ateş görüntüsü sonrası silah sahibi adli kontrolle salıverildi

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Samsun\'da silahla ateş görüntüsü sonrası silah sahibi adli kontrolle salıverildi
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Samsun'da silahla ateş görüntüsünü paylaşan kişi gözaltına alınırken silahın sahibinin evinde ruhsatsız tabanca ve otomatik tüfek bulundu. Bugün adliyeye sevk edilen silah sahibi, tutuklanması talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da sosyal medyada yayınlanan silahla ateş etme görüntüsü üzerine çalışma başlatan polis, silahın sahibini gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri sosyal medyadan silahla ateş ederken görüntüsünü paylaşan S.E.'yi tespit etti. Gözaltına alınan S.E.'nin evinde yapılan aramada söz konusu silah bulunamazken, silahın M.D.'ye ait olduğunu itiraf etti. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.D.'nin evinde yaptığı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.D. (41), bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.D., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da silahla ateş görüntüsü sonrası silah sahibi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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