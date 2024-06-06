Samsun'da silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şahıs, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

06.06.2024 20:03
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Samsun'da bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan M.A.T. (19) isimli genç bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenleyen Y.O.E.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı - Son Dakika

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