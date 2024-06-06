Samsun'da silahlı saldırı düzenleyen şahıs tutuklandı

Samsun'da bir kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde silahlı saldırıya uğrayan M.A.T. (19) isimli genç bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenleyen Y.O.E.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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