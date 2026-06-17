Samsun'da Sulama Kanalında Boğulma

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşerek boğulma tehlikesi geçiren kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bafra'ya bağlı Üçpınar Göller Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 46 yaşındaki Fatma Bulut, bölgede bulunan sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanaldan çıkarılan Fatma Bulut, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın, kurtarılamadı.

Fatma Bulut'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi. - SAMSUN