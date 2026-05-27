Samsun\'da Takla Atan Araçta 6 Yaralı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Turgutlu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN