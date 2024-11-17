Samsun'da tarihi eser ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da tarihi eser ve silah ele geçirildi

Samsun\'da tarihi eser ve silah ele geçirildi

Polis, M.D.'nin aracında ve evinde tarihi eserler ile patlayıcı madde buldu. M.D. gözaltında.

17.11.2024 16:27
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Samsun'da polisin takibi sonucu bir kişinin aracında ve ikametinde yapılan aramada tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu M.D. isimli şahsın aracında ve ikametinde arama yapıldı. Yaplan aramalarda, 4 adet Roma ve Helenistik döneme ait sikke, 1 adet Osmanlı dönemine ait 10 para, 1 adet gözyaşı şişesi, 26 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 adet top barutu, 30 adet elektrikli infilak kapsülü, 38 adet infilak kapsülü, 20-25 metre saniyeli fitil, 1 adet altın sarısı renkli metal külçe, metal detektörü kullanım klavuzu ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili M.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da tarihi eser ve silah ele geçirildi - Son Dakika

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