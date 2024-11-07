Samsun'da Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu

Jandarma, Samsun'da bir evde tarihi eserler ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

07.11.2024 14:38
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım İlçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu İ.H.Ç.'nin (41) uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 20 adet çeşitli dönemlere ait tarihi eser sikke, 5 adet çeşitli dönemlere ait tarihi obje, 19 adet sentetik ecza hapı, 3 gram esrar maddesi, 3 gram kokain maddesi, 19 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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