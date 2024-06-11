Samsun'da Tarlada Çalışan Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlada çalışan genç, devrilen elektrik direğinin tellerinden akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Osmanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Yasin Usta, dayısı ile birlikte domates tarlasında sulama yaparken elektrik direği yıkıldı. Yıkılan elektrik direğinin tellerinden akıma kapılan genç, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN