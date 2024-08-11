Samsun'da Tarlada Elektrik Akımına Kapılan Genç Toprağa Verildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç, toprağa verildi.
Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Ordu Mahallesi'nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ordu Mahallesi Muhtarı Sedat Arslan'ın oğlu Adem Arslan (32) tarlada su dinamosuna elektrik çekmek isterken akıma kapıldı. Akıma kapılarak can veren Arslan için Ordu Mahallesi'nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.
Ordu Mahallesi Camiinde kılınan cenaze namazı ve alınan helallikler sonrası 32 yaşındaki Adem Arslan, aile kabristanlığında toprağa verildi. - SAMSUN
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