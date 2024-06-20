Samsun'da Tartışma Sırasında Boğazından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı, Eşi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Tartışma Sırasında Boğazından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı, Eşi Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde geceleyin eşiyle tartışma yaşayan bir kadın, boğazından bıçaklandığına dair komşu kadına mesaj attı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, gözaltına alınan eşi tutuklandı.

20.06.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da geceleyin eşi ile tartışma sırasında boğazından bıçaklandığına dair komşu kadına mesaj atan genç kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan eşi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M. (32) adlı koca eve geç gidince, eşi S.M. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.M. kocasının kafasına kül tablası ile vurarak yaraladı. Karı-koca kavgasında S.M. adlı kadın boğazından ve çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandı. Komşu kadına mesaj atan S.M. boğazından yaralı olduğunu haber verdi. Komşu kadın ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan S.M. tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan F.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M., "Eve geç gidince eşim tepki gösterdi. Kül tablası ile kafama vurup beni yaraladı. Eline bıçak alıp üzerime geldi. Elindeki bıçağı almak isterken yaralanmış" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Atakum, Samsun, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tartışma Sırasında Boğazından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı, Eşi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 17:19:43. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Tartışma Sırasında Boğazından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı, Eşi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement