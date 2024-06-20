Samsun'da Tartışma Sırasında Boğazından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı, Eşi Tutuklandı

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Samsun'da geceleyin eşi ile tartışma sırasında boğazından bıçaklandığına dair komşu kadına mesaj atan genç kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan eşi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.M. (32) adlı koca eve geç gidince, eşi S.M. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.M. kocasının kafasına kül tablası ile vurarak yaraladı. Karı-koca kavgasında S.M. adlı kadın boğazından ve çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandı. Komşu kadına mesaj atan S.M. boğazından yaralı olduğunu haber verdi. Komşu kadın ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine ambulansla ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan S.M. tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan F.M. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M., "Eve geç gidince eşim tepki gösterdi. Kül tablası ile kafama vurup beni yaraladı. Eline bıçak alıp üzerime geldi. Elindeki bıçağı almak isterken yaralanmış" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN