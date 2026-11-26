Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir evden televizyon çalan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde bir evden televizyon çalınması üzerine Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.