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Samsun'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonun Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonun Yolcu Yaralandı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tır sürücüsü, kamyon sürücüsünün kazadan önce telefonla mesajlaştığını belirtti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun\'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonun Yolcu Yaralandı
29.12.2023 - 00:37,
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Samsun'da seyir halinde giden giden tıra kamyonun arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 şeritli yolun en sağ şeridinde seyir halinde giden Turgay Yıldırıcı idaresindeki 06 BNL 297 plakalı tıra, Suat Demirbaş idaresindeki 01 AND 405 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıyı Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı anlatan tır sürücü Turgay Yıldırıcı, "Sağ şeritten frenlerken bir anda geldi ve arkadan vurdu. Telefonla mesajlaşıyormuş. Arkadaşın telefonunu bulduk ve kazadan 1 dakika önceki mesajları ortaya çıktı" dedi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonun Yolcu Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonun Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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