Samsun'da Usulsüz Rapor Operasyonu: 8 Gözaltı

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Emeklilik için usulsüz sağlık kurulu raporu operasyonu: 1'i doktor 8 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporları verilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda 1'i doktor 8 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, emeklilik işlemlerinde kullanılmak üzere usulsüz sağlık kurulu raporlarının alınmasıyla ilgili operasyon düzenlendi. " Rüşvet, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından düzenlenen operasyonda devlet hastanesinde görevli Kulak Burun Boğaz Doktoru N.K.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 208 adet tabanca fişeği, 3 adet engellilik sağlık kurulu raporu, 1 adet sağlık kurulu muayene fişi ve 3 adet suç yazışması bulunan ajanda ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyaller ise incelenmek üzere el konuldu. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 1'i doktor 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.