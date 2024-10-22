Samsun\'da Uyuşturucu ile Mücadele İçin Anneler Eğitiliyor

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Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde farkındalık semineri yapıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Belediye Kültür Merkezi salonunda protokol üyelerinin ve annelerin katılımıyla bir eğitim düzenlendi. Eğitimde emniyetin narkotik, siber suçlar, aile içi ve kadına karşı şiddet ile asayiş birimlerinde görevli personeller sunum yaptı. Programa gelen katılımcılara görevli polisler tarafından broşür dağıtılarak dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptılar.

"Yeni ve çok çeşitli suç türleriyle karşı karşıyayız"

Bafra İlçe Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar yaptığı açılış konuşmasında, "Günümüzde artık yaşadığımız kentlerde yeni ve çok çeşitli suç türleriyle karşı karşıyayız. Var olan suç türlerinin de doğaları değişmiştir. Suçun kentlerdeki gelişimini engellemek için bizim de kendi araç ve süreçlerimizi gözden geçirmemiz, gerekiyorsa değiştirmemiz ve çeşitlendirmemiz zorunlu hale gelmiştir. Karşı karşıya kaldığımız risk ve tehditlerin doğasına uygun olarak yeni araç ve yöntemleri mücadelenin bir parçası haline getirmek zorundayız. İşte En İyi Narkotik Polisi Anne projesi böyle bir arayışın ve anlayışın ürünüdür. Genel olarak bağımlılıkla ve özelde de uyuşturucuyla mücadelemizde anneler ve kadınlarımız en büyük kozumuz olacak çünkü bu mücadele yüksek bir fedakarlık gerektiriyor. Çünkü varlığını bir başkasının varlığına bu derece tereddütsüz armağan edebilen, hayatı pahasına çocukları ve ailesi için mücadele eden başka bir varlık yok. İlk yüksek katlım toplantısını gerçekleştirdiğimiz bu proje rutin olarak devam edecek" dedi.

İlçe Kaymakamı Altınpınar konuşmasının ardından emniyet birimleri tarafından, annelere uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Programa Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Ertan kartal, Vedat Çobanoğlu, Mehtap Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek katıldı. - SAMSUN