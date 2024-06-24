Samsun\'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

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Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda E.K. isimli şahsın aracında yaptığı aramada 20,00 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili E.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN