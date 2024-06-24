Samsun'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun\'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada 20 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, uyuşturucu kullanım aparatları ve tabanca fişekleri ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 17:17
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Samsun'da uyuşturucu madde ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun- Ankara karayolunda E.K. isimli şahsın aracında yaptığı aramada 20,00 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 44 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili E.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika

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