Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Samsun'da gerçekleştirilen 4 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da polisin düzenlediği 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında kent genelinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adliye, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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