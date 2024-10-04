Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Tutuklandı

Samsun'da yapılan narkotik operasyonlarında 1 kilo metamfetamin ve 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.

04.10.2024 18:14
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Samsun'da narkotik dedektör köpeği Çakır ile aracında yapılan aramada kaputun içinde 1 kilo metamfetamin ile yakalanan şahıs ile başka bir operasyonda aracında yapılan aramada 703 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İlkadım ilçesinde K.U.'nun (49) aracında ve üzerinde arama yaptı. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Çakır'ın da desteğiyle yapılan aramada 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili K.U. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir başka uyuşturucu operasyonunda Atakum ilçesinde K.K.'nin aracında ve evinde arama yaptı. Yapılan aramada, kutular içinde 703 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Narkotik, 3-sayfa, samsun, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: İki Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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