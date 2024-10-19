Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

İlkadım'da yapılan operasyonda 163 ecstasy ve 81 sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

19.10.2024 10:17
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 163 adet ecstasy ve 81 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım'da düzenlenen operasyonda, C.K.'nin(29) ikametinde yapılan aramada 163 adet ecstasy ve 81 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli C.K., gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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