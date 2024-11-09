Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 472 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, Ü.A. (25) isimli şahsın ikametine ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 bin 472 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili Ü.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN