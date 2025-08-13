Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu C.K. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 561 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet dedektör, 2 adet tarihi obje ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN