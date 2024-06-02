Samsun\'da Uyuşturucu Madde Ele Geçirilen Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'da üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurulan C.Ç.'nin (35) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 86 gram metamfetamin ele geçirildi ve C.Ç. gözaltına alındı. - SAMSUN