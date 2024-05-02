Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Samsun\'da Narkotik Polisi Tarafından Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da yapılan bir operasyonda narkotik polisi tarafından evinde uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.D.'nin evine baskın düzenleyerek metamfetamin ele geçirdi. Ş.D. gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

02.05.2024 13:16
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Samsun'da narkotik polisi tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Ş.D.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgi Ş.D. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Narkotik Polisi Tarafından Evde Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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