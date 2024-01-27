Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

Samsun'da bir kişi uyuşturucuyla yakalandı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adreste arama yaptı. Yapılan aramalarda 2,2 gr kubar esrar, 5,8 gram kenevir tohumu, 20 gr kurutulmuş esrar, 2 paket sigara kağıdı, 1 adet öğütücü ve 1 adet kenevir kökü bulunan saksı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN