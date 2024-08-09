Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye Hapis Cezası

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Samsun'da evinin penceresinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde evinin penceresinden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen T.S., geçen yıl Kasım ayında tutuklandı. T.S. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında T.S., mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN