Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen 3 ayrı kişiyi gözaltına aldı. İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde bir kişi, ikametlerde yapılan aramalarda ise diğer iki kişiye ait sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklandı.

28.02.2024 16:52
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 3 ayrı kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen İ.Ö.'yü İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde 7 adet sentetik ecza ile yakaladı. Olayın devamında B.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 49 adet sentetik ecza ele geçirildi. B.Ç. gözaltına alındı.

Narkotik polisi, V.Y. isimli şahsın ikametinde yaptığı aramada 75,42 gram sentetik kannabinoid ve 0,39 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi. V.Y. gözaltına alındı.

Narkotik polisi bir başka operasyonda ise, O.K. isimli şahıstan 0,46 gram metamfetamin ele geçirilerek ara yakalama yapıldı. Soruşturma devamında M.C. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada, 169 adet sentetik ecza, 0,12 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 400 TL ele geçirildi. M.C. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan 3 ayrı olayla ilgili bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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