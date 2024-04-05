Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Şahıs Tutuklandı

Bolu'da Kurallara Uymayan Motosiklet Sürücülerine Cezalar Kesildi

Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.