Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö.'yü yakalanarak gözaltına aldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?