Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan 4 Kişi Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.S., O.Y., S.G. ve C.Ö.'yü yakalanarak gözaltına aldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN