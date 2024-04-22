Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.C. ile C.E.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.E. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen B.C. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN