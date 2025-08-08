Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda uyuşturucu hap ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.T. (20) ve M.Y. (27) isimli şahısların uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, 293 adet sentetik ecza hap, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıslara toplam 42 bin 502 TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca uyuşturucu suçundan da adli işlem başlatıldı. - SAMSUN