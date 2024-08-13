Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

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Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Canik ilçesinde bulunan bir evde aranan şahıslar olduğu ve aynı zamanda evde silah ve uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 4 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 11 gram kokain, 24 adet sentetik ecza hap, 255 gram kubar esrar, 1 adet içime hazır esrarlı sigara ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.S., T.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahısların yapılan sorgulamasında, T.A. isimli şahsın "12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı" suçundan, B.S.'nin "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ve İ.K.'nin "kasten yaralama" suçundan aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN