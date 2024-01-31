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Samsun'da trafik denetimlerinde 20 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika
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Samsun'da trafik denetimlerinde 20 motosiklet trafikten men edildi

Samsun\'da trafik denetimlerinde 20 motosiklet trafikten men edildi

Samsun'da Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tescilsiz ve kurallara uymayan motosikletlere savaş açıldı. Denetimlerde 5 ehliyetsiz sürücü ve plakasız araç kullanan 4 kişiye ceza yazıldı. Ayrıca tescilsiz ve plakasız 20 motosiklet trafikten men edilerek oto parka çekildi. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

31.01.2024 12:32
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Samsun'da trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 20 motosiklet trafikten men edildi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tescilsiz ve kurallara uymayan motosikletlere savaş açtı. Denetimleri sıklaştıran ekipler, şok uygulamalarla tescilsiz motosikletleri toplamaya başladı. Ekipler denetimlerde kask kullanımına da dikkat çekti. Denetimlerin devam edeceğini açıklayan ekipler, motosiklet kullanıcılarının kurallara uymalarını istedi.

Yapılan denetimlerde 5 ehliyetsiz sürücü ve plakasız araç kullanan 4 kişiye ceza yazıldı. Ayrıca tescilsiz ve plakasız 20 motosiklet trafikten men edilerek oto parka çekildi. Yapılan kontrollerde toplamda 100 bin lira ceza yazıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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