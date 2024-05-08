Samsun'da polis operasyonunda 3 tabanca ve mermi ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da polis operasyonunda 3 tabanca ve mermi ele geçirildi

Samsun\'da polis operasyonunda 3 tabanca ve mermi ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada 3 adet tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Operasyon sonucunda O.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

08.05.2024 12:37
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Samsun'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti ve silahla işlenen suçların önlenmesine yönelik yapılan takipler ve araştırmalar sonucunda; İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamette çok sayıda tabanca ve mühimmat bulunduğu bilgilerini elde etmeleri sonucu O.D.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evde yapılan arama çelik kasa içinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve 457 adet tabanca fişeği ile 4 adet esrarlı sigara ele geçirildi. O.D. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis operasyonunda 3 tabanca ve mermi ele geçirildi - Son Dakika

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