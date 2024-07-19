Samsun\'da yapılan şok uygulamada 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu maddeleri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

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Samsun'da polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan şok uygulamada 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu maddeleri ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilin güven ve huzuru adına yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlükleri ekipleri tarafından il genelinde farklı noktalarda şok uygulamalar yapıldı.

Yapılan uygulama sonucu 296 adet captagon hap, 127 adet sentetik ecza, 37,50 gram sentetik kannabinoid, 24,14 gram metamfetamin, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara,1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet tabanca fişeği, 20 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Ekipler tarafından toplamda 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN