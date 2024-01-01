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- Samsun'da yeni yılın ilk dakikalarında sokakta baygın bulundu

SAMSUN - Samsun'da bir kişi yeni yılın ilk dakikasında yerde sırt üstü yatar halde baygın bulundu.

Samsun Valiliği önünde bir kişi saat 00.01 sıralarında sırt üstü yatar halde baygın bulundu. Yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden polis ambulans istedi. Olay yerine ambulans sevk edildi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan O.A., tedavi altına alındı.