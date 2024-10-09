Samsun'da Yol Kesip Soyan 2 Kişiye 13 Yıl 4 Ay Cezası

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Samsun'da bir vatandaşın yolunu keserek aracını ve telefonunu alıkoyan 2 kişi mahkemece 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.'nin araçla seyir halindeyken yolunu bir başka araçla kesen şahıslar, onu araçtan indirip başka bir araca bindirerek aracına el koydular. M.M.'den noterden aracını satış yapmasını isteyen şahıslar daha sonra da cep telefonunu alıp aracı da Asarcık'ta terk ettiler. M.M. kendini alıkoyup aracını ve cep telefonunu alan şahıslardan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili E.T., H.Y. ve U.K. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme, E.T. ve H.Y.'yi "yağma" suçundan 9 yıl 2'şer ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan da 4 yıl 2'şer ay olmak üzere toplam 13 yıl 4 'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme U.K.'nin ise beraatine karar verdi. - SAMSUN