Samsun'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 16 kişi tahliye edilerek kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 16 kişi tahliye edilerek kurtarıldı

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Samsun\'da yolcu otobüsünde çıkan yangında 16 kişi tahliye edilerek kurtarıldı
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Samsun'un Kavak ilçesi Tekke mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Sürücü dumanları fark edip aracı yol kenarına çekerek 13 yolcu ve 3 personel olmak üzere toplam 16 kişiyi tahliye etti; itfaiye yangını söndürdü, otobüste büyük maddi hasar oluştu.

Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, sürücünün dumanları fark ederek aracı yol kenarına çekip yolcuları tahliye etmesiyle faciaya dönüşmeden söndürüldü.

Yangın, Ankara-Samsun karayolu Kavak ilçesi Tekke mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaleli idaresindeki 58 SH 045 plakalı Huzur firmasına ait yolcu otobüsünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü Hasan Kaleli, otobüsü yol kenarına çekerek içerisindeki 13 yolcu ile kendisiyle birlikte 3 personelin tahliyesini sağladı.

Şanlıurfa'dan Samsun'a giden otobüste bulunan toplam 16 kişi güvenli şekilde tahliye edilirken, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelSamsunKavakSon Dakika

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