Samsun’da zincirleme kaza: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun’da zincirleme kaza: 2 yaralı

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Samsun’da zincirleme kaza: 2 yaralı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa Batmaz yönetimindeki 05 ACS 543 plakalı otomobil, kavşakta Eyüp Can Kaya idaresindeki 05 AFP 861 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazanın ardından savrulan 05 AFP 861 plakalı otomobil de, Ahmet Lekesiz yönetimindeki 55 ANE 094 plakalı cipe çarptı.

Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Sefa Batmaz ile 05 AFP 861 plakalı otomobildeki İbrahim Erhem Akyüz yaralandı. Ayağından yaralanan Sefa Batmaz'a ambulansta müdahale edilirken, İbrahim Erhem Akyüz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİlkadımTrafikSamsunKazaSon Dakika

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