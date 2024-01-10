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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Teslim Etti - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Teslim Etti

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı Atakum ilçesinde yakalayarak cezaevine teslim etti. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların adalete teslim edilmesi için operasyonlarını sürdürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Teslim Etti
10.01.2024 - 19:10,  Güncelleme: 19:14
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezinde ve ilçelerinde aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerine yönelik operasyonlar gerçekleştiriyor. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' yapmak suçundan 6 Yıl 2 Ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Emniyet Müdürlüğü, Hapis Cezası Bulunan Şahsı Yakalayarak Cezaevine Teslim Etti - Son Dakika


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