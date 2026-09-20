Samsun Havza'da balya makinesine bacağını kaptıran 55 yaşındaki şahıs kurtarılamadı - Son Dakika
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Samsun Havza'da balya makinesine bacağını kaptıran 55 yaşındaki şahıs kurtarılamadı

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Samsun Havza\'da balya makinesine bacağını kaptıran 55 yaşındaki şahıs kurtarılamadı
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Samsun Havza'da balya makinesine bacağını kaptıran 55 yaşındaki şahıs, 24 gün tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Cenazesi yarın Kavak ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde öğle namazının ardından kaldırılacak.

Samsun'un Havza ilçesinde balya makinesine bacağını kaptırarak yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Havza'nın Yaylacatı Mahallesi Ömeroğlu mevkisinde balya makinesine kaçan çelik telin yangına neden olması sonucu teli çıkarmaya çalışan Halim Sancı (55), bacağını makineye kaptırarak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve hava ambulansı ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, Sancı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24 gündür tedavi gören Sancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç çocuk babası Sancı'nın cenazesinin yarın Kavak ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaSamsunGüncelKavakHavzaSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da balya makinesine bacağını kaptıran 55 yaşındaki şahıs kurtarılamadı - Son Dakika
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