Samsun İlkadım\'da 7 şüpheliye uyuşturucu operasyonu, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 bin adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve 9 bin 650 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde 7 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 8 bin adet sentetik ecza hap, 25 gram metamfetamin, 7,68 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 liraya da el konuldu.

7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.