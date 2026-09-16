Samsun İlkadım'da 7 şüpheliye uyuşturucu operasyonu, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da 7 şüpheliye uyuşturucu operasyonu, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi

Samsun İlkadım\'da 7 şüpheliye uyuşturucu operasyonu, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 7 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 8 bin adet sentetik ecza hap, 25 gram metamfetamin ve 7,68 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi ile 9 bin 650 lira paraya el konulurken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 8 bin adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve 9 bin 650 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde 7 şüphelinin üst, araç ve ikametlerinde arama yaptı.

Aramalarda 8 bin adet sentetik ecza hap, 25 gram metamfetamin, 7,68 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 650 liraya da el konuldu.

7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İlkadım'da 7 şüpheliye uyuşturucu operasyonu, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi - Son Dakika

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