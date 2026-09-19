Samsun İlkadım\'da çarpışan iki ticari taksiden 2 sürücü yaralandı

Samsun İlkadım'da çarpışan iki ticari taksiden 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da saat 21.15 sıralarında iki ticari taksi Cumhuriyet Dış Kavşak'ta çarpıştı; kazanın ardından 2 sürücü yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla hastaneye götürülürken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği Cumhuriyet Dış Kavşak'ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah C. idaresindeki 55 T 0155 plakalı taksi ile Alihan S.'nin kullandığı 55 T 0162 plakalı taksi çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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