Samsun İlkadım'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün cezası olan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün cezası olan kadın tutuklandı

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Samsun İlkadım\'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün cezası olan kadın tutuklandı
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Samsun İlkadım'da polisin takibi sonucu yakalanan kadının uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadın Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve tutuklanarak Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın polis ekiplerince yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu hakkında yakalama kararı bulunan F.K. adlı kadını Rasathane Mahallesi'nde yakaladı. Yapılan incelemede F.K.'nın, Sivas 9. Asliye Ceza Mahkemesince 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan ifadeye yönelik aranmasının bulunduğu, ayrıca Samsun Asliye Ceza İlamat Masasınca 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan F.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan F.K., Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
Samsun Adliyesi3. SayfaÇarşambaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay 25 gün cezası olan kadın tutuklandı - Son Dakika
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