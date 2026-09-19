Samsun İlkadım ve Canik'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım ve Canik'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Samsun İlkadım ve Canik\'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucuya yönelik iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ve Canik ilçelerinde uyuşturucuya yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan Ö.Ö. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Canik ilçesinde yakalanan Ö.Ö ile İlkadım ilçesinde yakalanan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun İlkadım ve Canik'te uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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