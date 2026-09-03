Samsun Kavak\'ta samanlıkta çıkan yangında depo küle döndü

Samsun'un Kavak ilçesinde çıkan yangında bir samanlık küle döndü.

Yangın, Kavak ilçesine bağlı Azaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.'ye ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.