Samsun Kavak'ta serbest kalan sürücüye ağır yaralı kadının kızı tepki gösterdi - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta serbest kalan sürücüye ağır yaralı kadının kızı tepki gösterdi

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Samsun Kavak\'ta serbest kalan sürücüye ağır yaralı kadının kızı tepki gösterdi
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Samsun Kavak'ta 13 Ekim'de otomobilin çarptığı 48 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak Samsun Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi görüyor. Kadının kızı, adli kontrolle serbest bırakılan sürücüye tepki göstererek annesinin entübe olduğunu ve adalet istediklerini söyledi.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 48 yaşındaki kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, kızı ise sürücünün serbest kalmasına tepki göstererek "adalet istediklerini" söyledi.

Edinilen bilgilere göre, 13 Ekim'de Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada S.Y.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Sultan Aracı (48) isimli kadına çarparak ağır yaralanmasına yol açtı. Kazanın ardından savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan kadının ise Samsun Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Annesinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirten kızı Arzu Parlak, yaşadıkları endişeyi ve adalet taleplerini dile getirdi. Annesinin entübe edildiğinin kendilerine söylendiğini ifade eden Parlak, "Acımız çok büyük. Annem şu anda yoğun bakımda, entübe olduğunu söylüyorlar. Durumu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Annemin durumu çok ağır" dedi.

Annesinin hastaneye gittikten sonra eve dönerken kazanın yaşandığını anlatan Parlak, olay sırasında bir aracın yol verdiğini, diğer aracın ise hızlı şekilde manevra yaparak annesine çarptığını iddia etti.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıŞehir Hastanesi3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    kadının kızı çok haklı.! ne bu acelecilik adamı hemen serbest bırakmak.!?? bırakın içerde yatsın bir kaç ay ki, daha dikkatli araç kullansın.! 0 0 Yanıtla
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