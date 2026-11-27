Samsun merkezli 8 ilde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve bu faaliyetlerle bağlantılı kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede 74 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Salı sabahı Samsun merkezli, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü asker, 2'si cezaevinde bulunan toplam 75 şüpheli yakalandı.

Dün Samsun Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 21 kişi serbest bırakıldı. Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 kişi ise serbest bırakıldı.

Böylece operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 26'ya yükseldi.