Samsun-Sinop karayolu Gerze ilçesi Yenikent Tüneli'nde otomobil alevlere teslim oldu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun-Sinop karayolu Gerze ilçesi Yenikent Tüneli'nde otomobil alevlere teslim oldu, 2 kişi yaralandı

Samsun-Sinop karayolu Gerze ilçesi Yenikent Tüneli'nde meydana gelen kazada, bir otomobil duvara çarparak alev aldı ve 2 kişi yaralandı. Yangın sonucu araç hurdaya döndü.

13.07.2024 14:30
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Samsun- Sinop karayolu Gerze ilçesi Yenikent Tüneli'nde duvara çarpan otomobil alevlere teslim oldu, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Gerze ilçesi Yenikent Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde Sinop istikametinde ilerleyen C.G.'nin (64) kullandığı otomobil duvara çarparak ters döndü. Araç çarpışmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde bulunan sürücü C.G. ve D.G (76) yangından yaralı olarak kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu araç hurdaya döndü.

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan tünel, aracın kaldırılmasıyla tekrar açıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun-Sinop karayolu Gerze ilçesi Yenikent Tüneli'nde otomobil alevlere teslim oldu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun-Sinop karayolu Gerze ilçesi Yenikent Tüneli'nde otomobil alevlere teslim oldu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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