Samsun Tekkeköy'de geri manevra yapan araç 68 yaşındaki yayanın ölümüne neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Tekkeköy'de geri manevra yapan araç 68 yaşındaki yayanın ölümüne neden oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Tekkeköy'de 5 Eylül'de geri manevra yapan aracın çarptığı 68 yaşındaki yaya, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü yeniden gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde geri manevra yapan aracın çarptığı 68 yaşındaki yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5 Eylül günü saat 09.00 sıralarında Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin D. idaresindeki 55 SS 718 plakalı araç geri manevra yaptığı sırada yaya Recep Keskin'e (68) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başından yaralanan Keskin, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Keskin, dün hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü polis tarafından yeniden gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaTekkeköySamsunGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:45:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun Tekkeköy'de geri manevra yapan araç 68 yaşındaki yayanın ölümüne neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement