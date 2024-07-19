Samsun Valiliği, Eski Eşini Boğmaya Kalkan Şahsı Görevden Uzaklaştırdı - Son Dakika
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Samsun Valiliği, Eski Eşini Boğmaya Kalkan Şahsı Görevden Uzaklaştırdı

Samsun Valiliği, valilik bahçesinde eski eşini boğmaya kalkan şahsın gözaltına alınarak idari tedbirle görevden uzaklaştırıldığını, hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Şüpheli T.B. hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir.

19.07.2024 20:43
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Samsun Valiliği, valilik bahçesinde eski eşini boğmaya kalkan şahsın gözaltına alınarak idari tedbirle görevden uzaklaştırıldığını, hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde, aynı kurumda çalıştığı eski eşi H.D.'ye valilik bahçesinde fiziksel şiddet uygulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yardımcı hizmetler kadrosunda görevli T.B.'ye polis memurlarımız ve vatandaşlarımız tarafından anında müdahale edilmiş, şüpheli T.B. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan T.B. idari tedbirle görevden uzaklaştırılmış olup hakkında idari ve adli soruşturma devam etmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Valiliği, Eski Eşini Boğmaya Kalkan Şahsı Görevden Uzaklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Valiliği, Eski Eşini Boğmaya Kalkan Şahsı Görevden Uzaklaştırdı - Son Dakika
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