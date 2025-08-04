Samsun Valiliği\'nden Denize Girmeyin Uyarısı

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Samsun'da Karadeniz'deki rip akıntıları ve dalga yüksekliği nedeniyle boğulma vakaları artarken, valilik bir kez daha "denize girilmemesi" uyarısı yaptı.

Sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar Karadeniz'e akın ediyor. Ancak rüzgar, dalga yüksekliği ve rip akıntısı gibi tehlikeli deniz şartları boğulma riskini artırıyor. Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı verilerine dayanarak temmuz sonundan itibaren vatandaşları sık sık uyarıyor.

Yetkililer, sürekli "denize girilmemesi" çağrısında bulunuyor. Buna rağmen birçok kişi uyarıları dikkate almadı; bazı vatandaşlar boğulma tehlikesi geçirerek son anda sudan çıkarıldı. Bu kişilerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa ve balık adamlar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı askeri personeli ile İl Jandarma Komutanlığı askeri personelin teyakkuzda beklediği Karadeniz sahilinde bugün de valilik tarafından denize girilmemesi uyarısında bulunuldu. Samsun Valiliği'nden yapılan son uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Dalga yüksekliğinin artması ve şiddetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre; ilimizde gün içerisinde dalga yüksekliğinin 1 metreye ve rüzgar hızının saatte 12 deniz miline ulaşması beklendiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur." - SAMSUN