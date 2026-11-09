Samsun Vezirköprü'de 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü tutuklandı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kasten yaralama suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hakkında 11 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'kasten yaralama' suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.U. yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Vezirköprü3. SayfaSamsunGüncelSon Dakika

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